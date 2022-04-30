Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ

Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу команды в чемпионате России (РПЛ).

«Каждый раз круто выигрывать, пока не до конца осознаём, что это чемпионство, – но мы к этому долго шли. Рады, что так закончили, что такое счастье. Мы рассчитывали в первую очередь на себя, но одним глазом смотрели на «Динамо». Спасибо «Уралу», что он немного приблизил этот момент», — сказал Ерохин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

«Зенит» сыграл по-чемпионски в «золотом» матче! А такой Сергеев нужен сборной России «Зенит» сыграл по-чемпионски в «золотом» матче! А такой Сергеев нужен сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022