Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу команды в чемпионате России (РПЛ).

«Каждый раз круто выигрывать, пока не до конца осознаём, что это чемпионство, – но мы к этому долго шли. Рады, что так закончили, что такое счастье. Мы рассчитывали в первую очередь на себя, но одним глазом смотрели на «Динамо». Спасибо «Уралу», что он немного приблизил этот момент», — сказал Ерохин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.