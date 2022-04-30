Александр Ерохин прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу команды в чемпионате России (РПЛ).
«Каждый раз круто выигрывать, пока не до конца осознаём, что это чемпионство, – но мы к этому долго шли. Рады, что так закончили, что такое счастье. Мы рассчитывали в первую очередь на себя, но одним глазом смотрели на «Динамо». Спасибо «Уралу», что он немного приблизил этот момент», — сказал Ерохин в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
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