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Артём Дзюба выиграл 10-й трофей в составе «Зенита». В «Спартаке» не было ни одного

Артём Дзюба выиграл 10-й трофей в составе «Зенита». В «Спартаке» не было ни одного
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Сегодня, 30 апреля, нападающий Артём Дзюба в составе санкт-петербургского «Зенита» стал чемпионом России.

Данный трофей стал 10-м для форварда в составе сине-бело-голубых. Ранее Дзюба трижды с «Зенитом» выигрывал РПЛ, дважды побеждал в Кубке России и четыре раза завоёвывал Суперкубок страны.

Отметим, что за время выступления в составе московского «Спартака» Артём Дзюба не выиграл ни одного трофея.

«Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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