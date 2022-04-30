Артём Дзюба выиграл 10-й трофей в составе «Зенита». В «Спартаке» не было ни одного

Сегодня, 30 апреля, нападающий Артём Дзюба в составе санкт-петербургского «Зенита» стал чемпионом России.



Данный трофей стал 10-м для форварда в составе сине-бело-голубых. Ранее Дзюба трижды с «Зенитом» выигрывал РПЛ, дважды побеждал в Кубке России и четыре раза завоёвывал Суперкубок страны.



Отметим, что за время выступления в составе московского «Спартака» Артём Дзюба не выиграл ни одного трофея.



«Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в четвёртый раз подряд. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.