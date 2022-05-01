Тренер «Локомотива» рассказал, что предопределило результат матча с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Зенитом» (1:3).

«С первых минут мы, конечно, постарались навязать и прессинг, и активность впереди, в связи с этим пришёл первый гол под давлением. То, что мы не смогли выполнить — не было хорошего контроля мяча, было много невынужденных потерь. Но хочу отметить футболистов в составе «Зенита», это игроки очень высокого уровня. Я думаю, это и предопределило результат», — приводит слова Хапова официальный сайт «Локомотива».

Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.