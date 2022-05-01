Оздоев: думаю, в ближайшие 50 лет никто не сможет повторить серию чемпионств «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал четвёртое подряд чемпионство сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.

«Великолепные ощущения. В четвертый раз подряд становиться чемпионом — это круто. Спасибо всем, кто верил в команду. Болельщикам в первую очередь, которые поддерживают и переживают за команду. Думаю, что такого достижения не будет в ближайшие 50 лет, чтобы одна команда подряд четыре раза стала чемпионом.

Опять сыграли чемпионский матч с «Локомотивом»? Не каждый год так получается, второй раз только. В первую очередь нам помог «Урал», который обыграл «Динамо» и предоставил нам шансы выиграть сегодня. Мы постарались сделать всё, чтобы завершить матч победой.

Я первую часть сезона пропустил, кроме нескольких игр. На сборах набрал форму. Какое-то время получал, какое-то нет. Ничего страшного, это жизнь и нужно двигаться дальше.

Можно ли назвать мой гол «Краснодару» золотым? Я не знаю. Думаю, что золотой это тот, который забивается в чемпионском матче. Рад за Ивана Сергеева, который забил как по моим конспектам. Я ему перед каждым матчем говорю, что ему нужно делать и что он забьет. И вот результат. Его можно назвать хорошим учеником, три матча подряд забивает, если считать Кубок России», — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.