Губернатор Самарской области: никаких распродаж в «Крыльях Советов» не планируем

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на вопрос о сохранении действующего состава игроков команды «Крылья Советов».

«Забивали только самарские, обратили внимание? Соболев и Горшков, спартаковские не забивали. Соболева обратно в «Крылья»? У нас нет столько денег, чтобы удерживать Сашу Соболева, Ваню Сергеева. Никаких распродаж сейчас не планируем, мы нацелены на сохранение клуба. Но ребята же не крепостные, каждый игрок строит свою карьеру, исходя из личных амбиций и интересов. Постараемся создать все условия, чтобы ребята остались в нашем клубе. Чтобы в команду влюбились не только болельщики Самары, но и многих регионов РФ. В ближайшее время ребятам озвучим новые предложения о продлении контрактов. Мы сделаем всё, чтобы команду сохранить», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.