Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Удинезе» — «Интер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области: никаких распродаж в «Крыльях Советов» не планируем

Губернатор Самарской области: никаких распродаж в «Крыльях Советов» не планируем
Комментарии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ответил на вопрос о сохранении действующего состава игроков команды «Крылья Советов».

«Забивали только самарские, обратили внимание? Соболев и Горшков, спартаковские не забивали. Соболева обратно в «Крылья»? У нас нет столько денег, чтобы удерживать Сашу Соболева, Ваню Сергеева. Никаких распродаж сейчас не планируем, мы нацелены на сохранение клуба. Но ребята же не крепостные, каждый игрок строит свою карьеру, исходя из личных амбиций и интересов. Постараемся создать все условия, чтобы ребята остались в нашем клубе. Чтобы в команду влюбились не только болельщики Самары, но и многих регионов РФ. В ближайшее время ребятам озвучим новые предложения о продлении контрактов. Мы сделаем всё, чтобы команду сохранить», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» провёл худший тайм сезона. Но замена в перерыве изменила всё «Спартак» провёл худший тайм сезона. Но замена в перерыве изменила всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022