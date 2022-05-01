Литвинов: в моменте с пенальти Жиго сказал — скорее всего, мяч попал в руку

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал момент с пенальти на защитнике красно-белых Самуэле Жиго в матче 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
«В моменте с пенальти Жиго сказал, что, скорее всего, мяч попал в руку. Главное — исправили ситуацию. Что касается фола Селихова, если не ошибаюсь, когда ты последний перед воротами — это красная. А там был уверен, что будет жёлтая», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня, 1 мая, «Спартак» встречался с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова.
- 1 мая 2022
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