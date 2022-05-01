Терюшков — об эпизоде с Беленовым: Набиуллин шёл жёстко. Но это не красная карточка

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал эпизод с участием защитника подмосковной команды Эльмира Набиуллина и голкипера «Уфы» Александра Беленова, в котором последний получил травму и был заменён, произошедший в первом тайме матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

«Играть весь матч в меньшинстве очень тяжело. Ребята молодцы, большое спасибо, проявили характер. Пенальти в конце надломил. Но ничего страшного, будем готовиться к «Зениту» и там свои очки тоже забирать. Я традиционно судейство не обсуждаю. Есть органы, которые должны давать оценку. Конечно, хотели три очка, но игра сложилась не так, как хотели.



Набиуллин шёл жёстко, была жёлтая карточка. Безусловно, не красная. Вратарь ошибся, отпустил мяч, игрок пошёл в отбор, не попав по мячу. Но футболист «Химок» не шёл на травму Беленову», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.