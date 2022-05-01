Отец Агаларова — об игре «Уфы»: команде нужно побеждать. Забили один, и то с пенальти

Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов прокомментировал встречу уфимской команды с «Химками» в рамках 27-го тура РПЛ (1:1).

«Уфе» нужно побеждать. Играя в большинстве, они обязаны были забивать больше, чем один.



Что касается Гамида, у него были моменты, где он действовал правильно, как нападающий. В подыгрыше он тоже был сегодня хорош. Отдал передачу одному, второму, но не забили. В итоге гол, и то с пенальти», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сегодня, 1 мая, на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречалась с «Уфой». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1. «Химки» набрали 29 очков и поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Уфа» с 23 очками осталась на 15-й позиции.

