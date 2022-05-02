Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрик тен Хаг определился с судьбой Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг определился с судьбой Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который, по слухам, мог покинуть английскую команду, получит шанс проявить себя при новом главном тренере Эрике тен Хаге. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

52-летний тен Хаг, тренирующий «Аякс» с 2017 года, в конце сезона покинет свой пост и начнёт работу на аналогичной должности в «Манчестер Юнайтед».

24-летний Рашфорд является воспитанником манкунианцев. В нынешнем сезоне на его счету участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Соглашение между Рашфордом и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость английского форварда оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.

7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу 7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022