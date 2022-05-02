Эрик тен Хаг определился с судьбой Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который, по слухам, мог покинуть английскую команду, получит шанс проявить себя при новом главном тренере Эрике тен Хаге. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
52-летний тен Хаг, тренирующий «Аякс» с 2017 года, в конце сезона покинет свой пост и начнёт работу на аналогичной должности в «Манчестер Юнайтед».
24-летний Рашфорд является воспитанником манкунианцев. В нынешнем сезоне на его счету участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Соглашение между Рашфордом и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость английского форварда оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.
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