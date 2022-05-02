Эрик тен Хаг определился с судьбой Маркуса Рашфорда в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который, по слухам, мог покинуть английскую команду, получит шанс проявить себя при новом главном тренере Эрике тен Хаге. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

52-летний тен Хаг, тренирующий «Аякс» с 2017 года, в конце сезона покинет свой пост и начнёт работу на аналогичной должности в «Манчестер Юнайтед».



24-летний Рашфорд является воспитанником манкунианцев. В нынешнем сезоне на его счету участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи.



Соглашение между Рашфордом и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце следующего сезона. Рыночная стоимость английского форварда оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.