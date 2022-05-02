Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов заявил о желании попробовать себя в топ-клубе.

«Думаю, любой футболист хочет попробовать себя в команде, которая за что-то борется. Но тем не менее в прошлом сезоне «Химки» заняли восьмое место, достаточно удачно выступили. В этом году немножко заковырялись в начале сезона, но сейчас надо спокойно заканчивать чемпионат и выдыхать.

Топ-клубы меня вроде бы ждут? Это очень хорошо. Естественно, хочется попробовать себя. Но неправильно рассуждать об этом. У нас ещё три игры, надо закончить чемпионат, а потом уже рассуждать», — приводит слова Лантратова «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне «Химки» набрали 29 очков в 27 матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022.