Радимов: Слуцкий сам может уйти из «Рубина», как когда-то ушёл из сборной России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу ситуации «Рубина» и главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

«В Казани ситуация близится к критической, потому что результаты не самые лучшие, и это психологически бьёт по игрокам. Лихорадит «Рубин» в этом году. В данный момент Слуцкий не до конца справляется, но я думаю, что с его мастерством и опытом он сохранит команду в Премьер-Лиге.

Руководство понимает проблемы и знает о них изнутри. Останется ли Слуцкий – будет зависеть от концовки чемпионата. Если совсем будет тяжело, то и сам Слуцкий может сказать: «Ребята, я не справляюсь». Помните, как он из сборной ушёл после Евро-2016? Мог остаться, но честно сказал, что у него не получается, и сам ушёл», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч».