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Президент УЕФА Чеферин оценил возможность введения «Финала четырёх» в Лиге чемпионов

Президент УЕФА Чеферин оценил возможность введения «Финала четырёх» в Лиге чемпионов
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался об идее введения «Финала четырёх» в Лиге чемпионов.

Ранее появилась информация, что УЕФА рассматривает возможность изменения формата заключительной стадии Лиги чемпионов. По сведениям источника, изучается вариант замены текущего формата полуфинала на «Финал четырёх». Предполагается, что команды будут соревноваться в одном городе, а полуфинальные противостояния будут состоять из одного, а не двух матчей.

«Это хорошая идея, но мы теряем несколько матчей. Матчи дома и на выезде не будут проводиться, игр для владельцев телевизионных прав станет меньше. Пока рано делиться новыми идеями со СМИ, но у нас есть кое-какие планы», — приводит слова Чеферина Jutarnji.

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