Россия получит наименьший балл в таблицу коэффициентов УЕФА за пять последних сезонов
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Россия из-за отстранения клубов из еврокубков получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА за сезон-2022/2023 – наименьший из набранных ей баллов за пять последних сезонов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах в следующем сезоне.
Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА принял решение о присуждении российским ассоциациям количества баллов, равного наименьшему набранному коэффициенту за пять последних сезонов: 4,333 балла для мужской ассоциации и 1,750 для женской.
Сейчас Россия находится на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА. На 7-м, 8-м и 9-м месте располагаются Нидерланды, Австрия и Шотландия. Лидирует футбольная ассоциация Англии.
Новость по темеРоссийские клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2022/2023
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