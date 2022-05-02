Россия получит наименьший балл в таблицу коэффициентов УЕФА за пять последних сезонов

Россия из-за отстранения клубов из еврокубков получит 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА за сезон-2022/2023 – наименьший из набранных ей баллов за пять последних сезонов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



Российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах в следующем сезоне.



Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА принял решение о присуждении российским ассоциациям количества баллов, равного наименьшему набранному коэффициенту за пять последних сезонов: 4,333 балла для мужской ассоциации и 1,750 для женской.

Сейчас Россия находится на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА. На 7-м, 8-м и 9-м месте располагаются Нидерланды, Австрия и Шотландия. Лидирует футбольная ассоциация Англии.