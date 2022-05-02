Агент Кухты — о решении УЕФА: мы будем соблюдать контракт с «Локомотивом»
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Агент Милан Мартынович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты прокомментировал отстранение российских команд от участия в турнирах под эгидой УЕФА.
«Отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/2023 никак не повлияет на карьеру в «Локомотиве» моего клиента. У Яна контракт на четыре года и мы будем его соблюдать», — сказал Мартынович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ян Кухта провёл за «Локомотив» 6 матчей. Он сумел забить два гола и сделать одну результативную передачу. Также нападающий провёл одну игру в Кубке России. 25-летний чешский игрок перешёл в «Локомотив» в минувшее зимнее трансферное окно из пражской «Славии».
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