Агент Кухты — о решении УЕФА: мы будем соблюдать контракт с «Локомотивом»

Агент Милан Мартынович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты прокомментировал отстранение российских команд от участия в турнирах под эгидой УЕФА.



«Отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/2023 никак не повлияет на карьеру в «Локомотиве» моего клиента. У Яна контракт на четыре года и мы будем его соблюдать», — сказал Мартынович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ян Кухта провёл за «Локомотив» 6 матчей. Он сумел забить два гола и сделать одну результативную передачу. Также нападающий провёл одну игру в Кубке России. 25-летний чешский игрок перешёл в «Локомотив» в минувшее зимнее трансферное окно из пражской «Славии».