Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кухты — о решении УЕФА: мы будем соблюдать контракт с «Локомотивом»

Агент Кухты — о решении УЕФА: мы будем соблюдать контракт с «Локомотивом»
Комментарии

Агент Милан Мартынович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты прокомментировал отстранение российских команд от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

«Отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/2023 никак не повлияет на карьеру в «Локомотиве» моего клиента. У Яна контракт на четыре года и мы будем его соблюдать», — сказал Мартынович в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Ян Кухта провёл за «Локомотив» 6 матчей. Он сумел забить два гола и сделать одну результативную передачу. Также нападающий провёл одну игру в Кубке России. 25-летний чешский игрок перешёл в «Локомотив» в минувшее зимнее трансферное окно из пражской «Славии».

УЕФА, спасибо! Бан России только на год — точно не катастрофа УЕФА, спасибо! Бан России только на год — точно не катастрофа
Чёрный день российского футбола. УЕФА окончательно забанил сборные и клубы. LIVE Чёрный день российского футбола. УЕФА окончательно забанил сборные и клубы. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022