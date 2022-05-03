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Калинский: «Нижний Новгород» мог вырвать победу в матче с тульским «Арсеналом»

Калинский: «Нижний Новгород» мог вырвать победу в матче с тульским «Арсеналом»
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:2).

«Было два разных тайма. Мы очень хорошо начали первую половину встречи, агрессивно шли вперёд, контролировали мяч, открыли счёт после наигранного «стандарта». Но на этом не остановились, продолжали гнуть свою линию. После заброса Кирилла Кравцова в чужую штрафную Ричи Эннин поборолся за мяч, а игрок соперника не смог вынести далеко. Мне надо было всё сделать быстро. Рад, что так и получилось!

К сожалению, потом пропустили ненужный мяч «в раздевалку». В перерыве поговорили, знали, что соперник полезет вперёд, и нам надо будет ждать свои шансы убежать в контратаки. Стали немного «проседать», сначала Никита Гойло отразил пенальти, а потом туляки все-таки сравняли счёт. В концовке у нас были хорошие моменты. Могли вырвать победу, но где-то выручил вратарь хозяев, а где-то не хватило реализации…

Настрой на оставшиеся матчи будет запредельным. Мы сделаем всё возможное, чтобы выполнить задачу. Спасибо болельщикам за поддержку. Мы ждём всех на стадионе. Вместе и до конца!» — приводит слова Калинского пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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