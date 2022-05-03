Клопп – о предстоящем матче с «Вильярреалом»: мы должны быть готовы терпеть

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что его команда должна быть готова к возможным трудностям в предстоящем матче с «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы должны быть готовы терпеть. Не забивать голы, а придавать игре правильное направление. Хорошим примером был матч с «Ньюкаслом» (1:0). Их болельщики гнали команду вперёд, но мы не позволили им взять игру под контроль, и таким образом продемонстрировали уровень. Это был не самый зрелищный матч. Конечно, мы могли бы забить больше голов, но то, насколько чётко мы действовали, было невероятным.



Да, мы должны быть эмоциональными, показать лучшую игру, но зная, что это не произойдет в одно мгновение. Терпение не означает, что мы будем делать это всё время. Мы выжидаем, а затем отвечаем», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» пройдёт в Вильярреале (Испания) сегодня, 3 мая, в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой английской команды со счётом 2:0.