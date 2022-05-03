Опубликованы изображения гостевой формы «Реала» на сезон-2022/2023

Специализированный портал FootyHeadlines опубликовал полный обзор выездного комплекта формы мадридского «Реала» на сезон-2022/2023.
Он изготовлен техническим спонсором Adidas, на груди располагается всё тот же титульный спонсор Emirates. Сама футболка фиолетового цвета. Официальный используемый цвет – светло-фиолетовый, который также присутствует в домашнем комплекте следующего сезона. Тонкий геометрический принт, состоящий из диагональных плиток, является отличительной чертой спереди и на рукавах.
В субботу, 30 апреля, мадридский «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре команда Карло Анчелотти в воскресенье, 8 мая, сыграет на выезде с мадридским «Атлетико».
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге.
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