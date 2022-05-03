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Опубликованы изображения гостевой формы «Реала» на сезон-2022/2023

Опубликованы изображения гостевой формы «Реала» на сезон-2022/2023
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Специализированный портал FootyHeadlines опубликовал полный обзор выездного комплекта формы мадридского «Реала» на сезон-2022/2023.

Он изготовлен техническим спонсором Adidas, на груди располагается всё тот же титульный спонсор Emirates. Сама футболка фиолетового цвета. Официальный используемый цвет – светло-фиолетовый, который также присутствует в домашнем комплекте следующего сезона. Тонкий геометрический принт, состоящий из диагональных плиток, является отличительной чертой спереди и на рукавах.

В субботу, 30 апреля, мадридский «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре команда Карло Анчелотти в воскресенье, 8 мая, сыграет на выезде с мадридским «Атлетико».

Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

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