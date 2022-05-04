В РФС не собираются отказываться от использования полиграфа для проверок судей

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев поделился мнением об использовании полиграфа для проверки арбитров.



«Не пробовал убедить Хачатурянца отказаться от практики использования полиграфа. Потому что сам проходил его четыре раза при приёме на работу и при повышении в должности. У компании были такие правила, я хотел эту должность и принял условия. Никаких проблем. Лично я не считаю, что мне кто-то должен верить априори, я всегда готов объяснить, что я делаю и зачем. Если проверка проводится тайно и информацию никто не «сливает», то дальше вопрос уже твоего личного отношения. Когда о таких вещах становится известно заранее, то это некрасиво и неправильно. Эту проблему мы учитываем, и о каких-то проверках никто не знает. Если информация и доходила, то не с нашей стороны.



Никакого пространства для трактовок там нет. И в России, и в других странах есть должности, которые подразумевают проверку на полиграфе. Например, в банках – либо это входной контроль, либо узнают, что двигало человеком, который потерял деньги вкладчиков. Офицеры и генералы силовых структур, службы безопасности – полиграф используют и в частных, и в государственных компаниях. Иногда эти проверки проходят ежегодно. Да, эта процедура может утомлять.



Люди почему-то думают, будто полиграф даёт ошибочный результат из-за того, что человек может нервничать. Исследование строится не на вопросе: «Продали вы матч или нет?» Тут комплексный психофизический анализ. Вам задают абсолютно разные вопросы: правдивые и вымышленные, спокойные и не очень. Четыре-пять раз спрашивают с разными формулировками. Фиксируется шесть разных показателей. В том числе сердцебиение, потовыделение и давление. Если нет очевидного показателя, что вы на одних и тех же вопросах показываете определённую реакцию, то вас никто ни в чём обвинять не будет. Если вы нервничаете на протяжении всей проверки, то вам просто скажут прийти в следующий раз.



Допустим, есть пять матчей, в которых у вас пять двоек. А ещё есть один, где вы допустили этическое нарушение. Вы по всем этим матчам будете нервничать одинаково? Это может быть индивидуально. Полиграф работает не в отношении всех. Есть два процента лжецов, которых невозможно определить. Но никто и не говорит, что полиграф – это единственное доказательство для принятия решений. Есть ЭСК, есть анализ оценок, есть контекст, есть собранная информация и есть проверка. Какой ещё может быть подход? Нужно понимать, что мы в любом случае будем принимать решение — с полиграфом или без. Для меня решение о судьбе человека с результатами исследования на полиграфе – более авторитетное, чем принятое просто на анализе матча, ошибок за карьеру и т.п. Процедура добровольная, и каждый арбитр может сказать: «Я хочу, чтобы по мне приняли решение по результатам оценки работы в матчах и на основании других факторов, но без применения дополнительных средств», — сказал Каманцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.