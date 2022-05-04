Фердинанд: действительно сочувствую Лукаку. Он играет не так, как должен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем «Челси» Ромелу Лукаку.



«Когда трансфер состоялся, Ромелу кричал громче всех и говорил: «Я Ромелу Лукаку», — но возникли проблемы с тем, чтобы вписаться в команду. Он играет не так, как должен. Я действительно сочувствую ему, потому что не думаю, что тренеры использовали его сильные стороны настолько, насколько могли бы.



Да, Лукаку не реализовывал моменты, которые не должен был упускать, но он футболист мирового класса, в этом нет сомнений. Вы покупаете его, чтобы он забивал голы, так используйте его для этой цели. Этот сезон явно был не таким, каким Ромелу его себе представлял», — приводит слова Фердинанда Football.London.



Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт бельгийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 23 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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