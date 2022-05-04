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Венгер восхитился Мане и Салахом после выхода «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов

Венгер восхитился Мане и Салахом после выхода «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» — «Ливерпуль» (2:3) восхитился футболистами мерсисайдского клуба Садио Мане и Мохамедом Салахом.

«Взгляните на Салаха и Мане, которые играли в финале Кубка африканских наций. Они отыграли турнир, вернулись и демонстрируют отличную игру. Они настоящие монстры. В Европе мы бы жаловались, что провели очень много матчей, но они не сказали ни слова. Мане был очень активен в матче с «Вильярреалом» и не жаловался», — приводит слова Венгера beIN Sports.

Напомним, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2). В чемпионате Англии красные занимают второе место после 34 игр. Мерсисайдцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.

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