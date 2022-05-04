«Зенит» решил купить нового вратаря летом. Клуб рассматривает три кандидатуры

Руководство «Зенита» решило летом приобрести нового голкипера. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.



У Станислава Крицюка и Михаила Кержакова летом заканчиваются контракты. Петербуржский клуб сомневается в продлении соглашений с обоими голкиперами. При этом контракт Крицюка подразумевает опцию продления на сезон, но вратарь не выполнил условия для автоматической пролонгации.



«Из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком «Зенит» решил приобрести нового вратаря. Клуб рассматривает трёх кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов», — сообщил источник «Чемпионату».



Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в ближайшее время «Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову, так как у него есть опция в контракте, позволяющая покинуть «Химки» в летнее трансферное окно.