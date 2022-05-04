Стало известно условие, при котором Грановская останется в «Челси» после смены владельца

Директор ФК «Челси» Марина Грановская может остаться на своём посту после продажи клуба Романом Абрамовичем, если разорвёт все профессиональные связи с бывшим владельцем. Об этом сообщает The Telegraph.
Возможный уход Грановской станет большой потерей для «Челси», и претенденты на покупку клуба знают, как высоко ценят нынешнего директора лондонцев в мире футбола. Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.
Грановской 47 лет, она родилась в России и имеет российское и канадское гражданство. В 1997 году она закончила Московский государственный университет с отличием и в тот же год начала свою карьеру в «Сибнефти», нефтяной компании, которой ранее владел Роман Абрамович.
В марте нынешнего года Абрамович был отстранён от управления «Челси» из-за включения в санкционные списки Великобритании. Российский бизнесмен владеет клубом с 2003 года.
- 4 мая 2022
-
15:50
-
15:42
-
15:21
-
15:16
-
15:08
-
14:58
-
14:49
-
14:44
-
14:37
-
14:37
-
14:34
-
14:32
-
14:28
-
14:24
-
14:16
-
14:15
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
13:47
-
13:37
-
13:36
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:23
-
13:11
-
13:10
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:46
-
12:45
-
12:33
-
12:25