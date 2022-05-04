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Стало известно условие, при котором Грановская останется в «Челси» после смены владельца

Стало известно условие, при котором Грановская останется в «Челси» после смены владельца
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Директор ФК «Челси» Марина Грановская может остаться на своём посту после продажи клуба Романом Абрамовичем, если разорвёт все профессиональные связи с бывшим владельцем. Об этом сообщает The Telegraph.

Возможный уход Грановской станет большой потерей для «Челси», и претенденты на покупку клуба знают, как высоко ценят нынешнего директора лондонцев в мире футбола. Грановская была признана лучшим футбольным менеджером Европы в 2021 году по версии итальянского издания Tuttosport.

Грановской 47 лет, она родилась в России и имеет российское и канадское гражданство. В 1997 году она закончила Московский государственный университет с отличием и в тот же год начала свою карьеру в «Сибнефти», нефтяной компании, которой ранее владел Роман Абрамович.

В марте нынешнего года Абрамович был отстранён от управления «Челси» из-за включения в санкционные списки Великобритании. Российский бизнесмен владеет клубом с 2003 года.

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