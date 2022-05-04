Робертсон рассказал, думают ли игроки «Ливерпуля» о квадрупле после выхода в финал ЛЧ

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал, думают ли его одноклубники о возможном квадрупле по итогам этого сезона.

«Думаем ли мы о квадрупле? Нам просто нравится доходить до финала турниров, в которых мы участвуем. Очень сложно попасть в финал Лиги чемпионов, особенно из-за количества команд топ-уровня в этом турнире. Попасть в финал – это невероятное чувство. Это будет особый случай, и мы с нетерпением ждём его. У нас есть много игр до конца сезона, но наш сезон был продлён по особенным причинам, и мы очень этому рады. Мы не можем дождаться, чтобы попробовать сделать это», — цитирует Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» уже стал обладателем Кубка английской лиги текущего сезона, а также продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ. Кроме того, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Кубка Англии и финал Лиги чемпионов.