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«С нами лучше не шутить». Селюк — о своём проклятии в адрес Гвардиолы

«С нами лучше не шутить». Селюк — о своём проклятии в адрес Гвардиолы
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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение «Манчестер Сити» под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Ещё в 2018 году, когда Яя уходил, я сказал, что Гвардиола не выиграет ни одной Лиги чемпионов. Я не шаман, конечно. Это они знают, как это делается. Но хочу сказать: когда на последней минуте 1:0 выигрываешь, а потом пропускаешь два — можно задуматься.

Я много лет работаю с африканцами. Очень хорошо знаю африканцев, а они — меня. Поэтому с нами шутить лучше не надо. А то дадим установки, как Кашпировский: чтобы не обкакался. Потом надо будет таблетку брать», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Реал» по ходу матча уступал со счётом 0:1, но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и сделал счёт 3:1. Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» одержал победу со счётом 6:5 и вышел в финал Лиги чемпионов.

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