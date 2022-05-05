Экс-хавбек «Лилля» — о Месси: ему нельзя уходить после такого провала, тем более из «ПСЖ»

Экс-хавбек «Лилля» Людовик Обраньяк высказался об игре Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен».
«Месси принял участие в 22 голах за 31 матч, играя при этом не великолепно. Это многообещающе, потому что я верю в гордость чемпиона. Я думаю, что он не останется на таком уровне, он просто не имеет права. Когда люди будут сравнивать его с Криштиану Роналду, проявившим себя после перехода гораздо лучше, это будет их смущать. Так что он обязан прибавить.
В зависимости от поколения многие люди могут считать его лучшим игроком в истории. Ему нельзя уходить после такого провала, тем более из «ПСЖ». Это большой европейский клуб. Месси находится в такой ситуации, в которой ему, возможно, нужно чуть больше времени на адаптацию и подготовку», — цитирует Обраньяка Planete PSG.
В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забив 9 голов, а также отдав 13 результативных передач.
- 5 мая 2022
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