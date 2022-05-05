Ловчев: на месте Гвардиолы покусал бы игроков «Сити» после матча. А он ходил, обнимался

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на победу «Реала» в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (6:5 по сумме двух матчей).

«Гвардиола — лучший специалист. Его команда лучше других играет в футбол. Но ведь неслучайно тот же «Манчестер Сити» не выигрывает Лигу чемпионов, где в какой-то момент бывают провалы. Одно дело — ты учишь именно футболу, другое дело — характер, терпение. Если переносить на жизнь, то нас душат со всех сторон, а мы только крепчаем. Даже эта ситуация: закончился матч, представляю себя, я бы покусал всех футболистов. Понятно, что у Гвардиолы внутри кошки скреблись, но он ходил, обнимаясь со всеми.



Очевидно, что команда по характеру такая же, как её главный тренер. Есть волейбольный тренер Карполь, известная история, когда на ОИ третью партию проигрывали, он взял перерыв и начал матом орать на девчонок. В итоге они выиграли третью, четвёртую и пятую партию. А весь мир был возмущён: как это — орать на девушек. Кто-то скажет, что «Сити» расслабился, но эта расслабленность идёт от всей жизни команды на протяжении определённого количества времени. А у «Реала» сам тренер, Бензема — люди с большим характером», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.