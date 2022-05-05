«Боруссия» предложила Дибале контракт с зарплатой € 4,5 млн

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в одной из ведущих команд чемпионата Германии. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, речь идёт о дортмундской «Боруссии». Руководство «шмелей» предложило аргентинцу зарплату в районе € 4,5 млн в год и постоянное место в стартовом составе из-за вероятного ухода форварда Эрлинга Холанда.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов сделать Дибалу самым высокооплачиваемым футболистом за всю историю клуба. Если Дибала согласится заключить контракт с «сороками», он будет получать более £ 200 тыс. (около € 240 тыс.) в неделю. В услугах Дибалы также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», однако «Ньюкасл» рассчитывает выиграть гонку.
Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне 28-летний аргентинский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, забил девять голов и отдал пять результативных передач.
- 5 мая 2022
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