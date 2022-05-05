В «Химках» заявили, что отпустят Глушакова, если по нему будут предложения
Поделиться
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб готов отпустить полузащитника Дениса Глушакова.
«Уйдёт ли Денис в случае вылета «Химок» из РПЛ? У Дениса действующий контракт. Если он захочет уйти и будут предложения, то мы отпустим Дениса. Но я на 100% уверен, что мы останемся в РПЛ. У нас другого нет: ни у меня, ни у Сергея Николаевича Юрана», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года, куда перешёл из «Ахмата» на правах свободного агента. 1 мая на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречалась с «Уфой». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.
Новость по темеИгрок «Химок» Сабович: Глушаков гордится временем в «Спартаке»
Комментарии
- 5 мая 2022
-
17:50
-
17:46
-
17:33
-
17:32
-
17:29
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
16:53
-
16:46
-
16:39
-
16:34
-
16:32
-
16:23
-
16:19
-
16:02
-
15:41
-
15:26
-
15:00
-
14:59
-
14:25
-
14:21
-
14:07
-
14:00
-
13:56
-
13:29
-
13:23
-
13:16
-
13:04
-
13:03
-
12:44
-
12:40
-
12:32
-
12:32
-
12:28
Партнерский контент