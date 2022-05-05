В «Химках» заявили, что отпустят Глушакова, если по нему будут предложения

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб готов отпустить полузащитника Дениса Глушакова.



«Уйдёт ли Денис в случае вылета «Химок» из РПЛ? У Дениса действующий контракт. Если он захочет уйти и будут предложения, то мы отпустим Дениса. Но я на 100% уверен, что мы останемся в РПЛ. У нас другого нет: ни у меня, ни у Сергея Николаевича Юрана», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года, куда перешёл из «Ахмата» на правах свободного агента. 1 мая на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречалась с «Уфой». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.