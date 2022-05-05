Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рейнджерс» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Химках» заявили, что отпустят Глушакова, если по нему будут предложения

В «Химках» заявили, что отпустят Глушакова, если по нему будут предложения
Комментарии

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб готов отпустить полузащитника Дениса Глушакова.

«Уйдёт ли Денис в случае вылета «Химок» из РПЛ? У Дениса действующий контракт. Если он захочет уйти и будут предложения, то мы отпустим Дениса. Но я на 100% уверен, что мы останемся в РПЛ. У нас другого нет: ни у меня, ни у Сергея Николаевича Юрана», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полузащитник выступает за «Химки» с октября 2020 года, куда перешёл из «Ахмата» на правах свободного агента. 1 мая на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречалась с «Уфой». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.

Новость по теме
Игрок «Химок» Сабович: Глушаков гордится временем в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022