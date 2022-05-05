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Защитник «Барселоны» пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник «Барселоны» пропустит остаток сезона из-за травмы
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35-летний защитник «Барселоны» Жерар Пике больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы, сообщает Sport.es.

По информации источника, у испанского футболиста случилось обострение тендинопатии, которая беспокоила футболиста по ходу всего сезона. Она затрагивает длинную приводящую мышцу его левого бедра.

Напомним, защитник «Барсы» получил травму в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:1). Пике был вынужден покинуть поле на 28-й минуте встречи.

Испанец выступает за «Барселону» с июля 2008 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Жерар Пике сыграл в 26 матчах, в которых забил один гол.

Видеообзор матча 34-го тура Примеры «Барселона» — «Мальорка»:

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