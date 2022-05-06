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Каррера: у Дзюбы есть все качества, чтобы добиться успеха в «Црвене Звезде»

Каррера: у Дзюбы есть все качества, чтобы добиться успеха в «Црвене Звезде»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Дзюба — очень хороший нападающий. Он знает, как играть в футбол, забивает голы и является лидером, так что у него есть все качества, чтобы добиться успеха в «Црвене Звезде». Всё зависит от того, как тренер хочет играть. Артём будет играть!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба сыграл в 25 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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