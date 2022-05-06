Экс-судья Клаттенбург выступил за сокращение игрового времени в футболе

Бывший футбольный судья Марк Клаттенбург поддержал идею сократить футбольный матч до 60 минут чистого времени.



«Были тренеры, которые постоянно ругали меня за то, что я добавил две минуты, а не три. Игроки говорили, что я сделал им плохо, болельщики называли меня так и сяк за одно и то же «деяние». Словно те дополнительные 60 секунд, которые они потеряли, были причиной того, что они не получили желаемого результата.

Разница большая, но 60-минутные матчи с остановкой времени прекратили бы это и гарантировали бы болельщикам, что они, по крайней мере, увидят футбол на поле в течение часа.



Такая дискуссия должна вестись в футболе. Это означало бы, что споров о всего трёх добавленных Даниэле Орсато минутах в конце дополнительного времени после краха «Манчестер Сити» в Мадриде не было бы», — цитирует Клаттенбурга Daily Mail.