Нагельсман рассказал о переговорах с Левандовским по поводу нового контракта
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим команды Робертом Левандовским.
«Всё, что я знаю — что «Бавария» провела переговоры с агентом Роберта в позитивном ключе. Мы все знаем, что Захави любит переговоры. Нам нужно немного терпения, а терпение — одно из моих самых сильных качеств», — цитирует Нагельсмана спортивный журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски может покинуть «Баварию» по окончании нынешнего сезона. В услугах нападающего заинтересована испанская «Барселона». В текущем сезоне Бундеслиги 33-летний Левандовски провёл за «Баварию» 32 матча, в которых забил 34 гола и отдал 2 результативные передачи.
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