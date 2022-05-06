Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Химок» Юран дисквалифицирован на два матча РПЛ

Главный тренер «Химок» Юран дисквалифицирован на два матча РПЛ
Комментарии

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Уфа» (1:1).

«За выход Юрана на поле без разрешения судьи «Химки» оштрафованы на 20 тыс. рублей.

Мы заслушали объяснения Юрана, получили дополнительный рапорт от Левникова о том, что в адрес судьи была ненормативная лексика. Юран объяснил, что говорил судье другие слова: чудотворцы, чудите. Но ненормативная лексика не была направлена в отношении судей. Тем не менее в рапорте сказано, что это было в адрес судей.

Мы применили наказание в отношении Юрана и дисквалифицировали на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Новость по теме
Владимир Габулов избежал наказания КДК за заход в судейскую после матча с «Уфой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022