Главный тренер «Химок» Юран дисквалифицирован на два матча РПЛ

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Уфа» (1:1).
«За выход Юрана на поле без разрешения судьи «Химки» оштрафованы на 20 тыс. рублей.
Мы заслушали объяснения Юрана, получили дополнительный рапорт от Левникова о том, что в адрес судьи была ненормативная лексика. Юран объяснил, что говорил судье другие слова: чудотворцы, чудите. Но ненормативная лексика не была направлена в отношении судей. Тем не менее в рапорте сказано, что это было в адрес судей.
Мы применили наказание в отношении Юрана и дисквалифицировали на два матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 6 мая 2022
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