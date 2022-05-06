Московское «Динамо» проиграло в третьем матче РПЛ подряд

Сегодня, 6 мая, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре проходил матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 между «Крыльями Советов» и «Динамо». Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:2.

Для московского клуба это третье поражение подряд в Российской Премьер-Лиге. Ранее подопечные Сандро Шварца уступили в гостях ЦСКА (0:1), после чего дома проиграли «Уралу» (2:3) из Екатеринбурга.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022, набрав 41 очко в 28 матчах. «Динамо» (52) находится на 2-м месте в таблице. По итогам тура московскую команду в турнирной таблице может догнать «Сочи».



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Динамо».