Дортмундская «Боруссия» нашла замену для Эрлинга Холанда

Дортмундская «Боруссия» согласовала пятилетний контракт с нападающим «Зальцбурга» Каримом Адейеми. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, 20-летний футболист заменит в команде Эрлинга Холанда, который с большой долей вероятности покинет Дортмунд в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Зальцбург» запрашивал за переход Адейеми € 35 млн, а Боруссия», в свою очередь, готова отдать за Адейеми € 30 млн плюс бонусы и предложить ему заработную плату в размере € 5 млн в год. Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В нынешнем сезоне Адейеми забил 21 гол и отдал семь результативных передач в 41 матче во всех турнирах.
- 6 мая 2022
-
22:31
-
22:22
-
22:04
-
21:48
-
21:44
-
21:39
-
21:19
-
21:16
-
21:00
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:24
-
20:20
-
20:12
-
20:09
-
20:03
-
19:59
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:35
-
19:24
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
18:47
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:27
-
18:17
-
18:08
-
18:00
-
17:54