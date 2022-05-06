В «Зените» отреагировали на новость, что Михаил Кержаков летом покинет клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о продаже клубом вратаря Михаила Кержакова.

«Кержаков покинет «Зенит» летом? Нет такого решения», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кержаков покинет «Зенит» ближайшим летом.

Ранее источник сообщил «Чемпионату», что из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком «Зенит» решил приобрести нового вратаря. Клуб рассматривает трёх кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в ближайшее время «Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову.

Контракт Михаила Кержакова с «Зенитом» рассчитан до 30 июля 2022 года. В договоре прописана функция автопродления контракта на один год.