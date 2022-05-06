В «Зените» отреагировали на новость, что Михаил Кержаков летом покинет клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о продаже клубом вратаря Михаила Кержакова.
«Кержаков покинет «Зенит» летом? Нет такого решения», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кержаков покинет «Зенит» ближайшим летом.
Ранее источник сообщил «Чемпионату», что из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком «Зенит» решил приобрести нового вратаря. Клуб рассматривает трёх кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в ближайшее время «Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову.
Контракт Михаила Кержакова с «Зенитом» рассчитан до 30 июля 2022 года. В договоре прописана функция автопродления контракта на один год.
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