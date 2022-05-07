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Жерар Пике сравнил форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда

Жерар Пике сравнил форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Думаю, что они входят в число лучших футболистов на данный момент. Они очень молоды и потенциально способны завоевать «Золотой мяч». Думаю, Холанд – это скорее чистый форвард, очень сильный и забивающий много мячей.

Мбаппе же более разносторонний футболист, способный выступать и на фланге, и в центре атаки. Оба очень хороши. У меня не было возможности сыграть против Холанда, но против Мбаппе я играл. Трудный выбор», — цитирует Пике Marca со ссылкой на Sky Sports.

В текущем сезоне Пике сыграл за «Барселону» в 40 матчах во всех турнирах, забив 3 гола. Мбаппе провёл за «Пари Сен-Жермен» 43 поединка. На его счету 35 голов и 19 передач. Холанд сыграл за «Боруссию» в 28 играх, забив 28 мячей и отдав 7 передач.

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