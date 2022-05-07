Главный тренер «Дженоа» — о победе в матче с «Ювентусом»: очень сложно описать чувства

Главный тренер «Дженоа» Александер Блессин прокомментировал победу в матче 36-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (2:1).
«Очень сложно описать чувства. Мы начали игру не очень хорошо, первые 20 минут мы слишком глубоко опускались, но стали лучше. Необходимо было, чтобы игроки поверили в себя. Мы внесли ряд изменений.
В начале второго тайма пропустили гол и подумали: «О, чёрт, мы совершили ошибку». В этот момент начались настоящие проблемы, но игроки верили в себя и продемонстрировали свой характер. Последние 15 минут получились невероятными. Сложно было представить, что так всё сложится. Это футбол, полный эмоций», — приводит слова Блессина Sky Sport Italia.
После 36 матчей команда Массимилиано Аллегри занимает четвёртое место в национальном итальянском первенстве. Команда из Генуи находится на 18-м месте.
- 7 мая 2022
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