Главный тренер «Дженоа» — о победе в матче с «Ювентусом»: очень сложно описать чувства

Главный тренер «Дженоа» Александер Блессин прокомментировал победу в матче 36-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (2:1).



«Очень сложно описать чувства. Мы начали игру не очень хорошо, первые 20 минут мы слишком глубоко опускались, но стали лучше. Необходимо было, чтобы игроки поверили в себя. Мы внесли ряд изменений.



В начале второго тайма пропустили гол и подумали: «О, чёрт, мы совершили ошибку». В этот момент начались настоящие проблемы, но игроки верили в себя и продемонстрировали свой характер. Последние 15 минут получились невероятными. Сложно было представить, что так всё сложится. Это футбол, полный эмоций», — приводит слова Блессина Sky Sport Italia.

После 36 матчей команда Массимилиано Аллегри занимает четвёртое место в национальном итальянском первенстве. Команда из Генуи находится на 18-м месте.