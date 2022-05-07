Каррера: никогда не слышал, что «Глушаков — это похороны». Но он настоящий капитан

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что не слышал фразу «Глушаков — это похороны».

«Никогда не слышал фразу «Глушаков ― это похороны»! Но Денис – великий игрок. Сколько раз он спасал нас, забивая голы издалека! Благодарен ему за то, что он оказывался в нужное время в нужном месте. Настоящий капитан, который помогал вести чудесную команду к золоту. Хотя в том составе все были одинаково важны. Каждый причастен к чемпионству», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

Напомним, Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.