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Каррера: никогда не слышал, что «Глушаков — это похороны». Но он настоящий капитан

Каррера: никогда не слышал, что «Глушаков — это похороны». Но он настоящий капитан
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что не слышал фразу «Глушаков — это похороны».

«Никогда не слышал фразу «Глушаков ― это похороны»! Но Денис – великий игрок. Сколько раз он спасал нас, забивая голы издалека! Благодарен ему за то, что он оказывался в нужное время в нужном месте. Настоящий капитан, который помогал вести чудесную команду к золоту. Хотя в том составе все были одинаково важны. Каждый причастен к чемпионству», — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову.

Напомним, Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.

«Глушаков — великий, он помогал вести «Спартак» к золоту». Каррера вспоминает чемпионство «Глушаков — великий, он помогал вести «Спартак» к золоту». Каррера вспоминает чемпионство
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