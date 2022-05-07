«Урал» — «Спартак»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

Стали известны составы «Урала» и «Спартака» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».



«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.



Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.



«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.



Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Классен, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов.