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«Урал» — «Спартак»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Урал» — «Спартак»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
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Стали известны составы «Урала» и «Спартака» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.

Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Классен, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов.

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