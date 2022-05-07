«Урал» — «Спартак»: составы команд на матч 28-го тура РПЛ
Поделиться
Стали известны составы «Урала» и «Спартака» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак».
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Шатов, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.
Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.
Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Классен, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов.
Комментарии
- 7 мая 2022
-
14:00
-
13:49
-
13:45
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:22
-
13:15
-
13:15
-
13:12
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:50
-
12:43
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
12:06
-
11:43
-
11:39
-
11:29
-
11:10
-
11:00
-
10:58
-
10:42
-
10:32
-
10:26
-
10:12
-
10:03
-
09:56
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:15
Партнерский контент