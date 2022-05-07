«Семак всё оплатил». Игрок «Уфы» Кротов рассказал о подарке тренера в честь рождения сына

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке, ранее возглавлявшем башкирскую команду.
«Хочу отметить, что Семак — это человек большой души, он не раз это доказывал здесь. Не знаю, можно ли говорить об этом или нет, но я скажу.
«Когда у меня родился сын, а у Азамата Засеева — дочь, то Семак попросил нас пойти в магазин, набрать на такую-то сумму вещей для моего сына и дочери Азамата и сказать, что от него. Нам с Засеевым было неудобно, мы постоянно придумывали отмазки, чтобы не ходить. У «Уфы» была важная игра, и перед ней Семак сказал: «Если вы сейчас не пойдёте и не возьмёте то, что я обещал, то мы проиграем».
Мы с Засеевым поехали в магазин, набрали там вещей, а всё оплатил Семак. В итоге мы выиграли тот матч. Знаю, что Семак в Уфе часто помогал людям», — рассказал Кротов в эфире телеканала «Матч Премьер».
46-летний Семак возглавлял «Уфу» с декабря 2016 по май 2018 года.
29-летний Кротов продолжает оставаться игроком уфимской команды, 34-летний Засеев в 2019 году вернулся в «Аланию».
- 7 мая 2022
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