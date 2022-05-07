Наставник «Урала» Игорь Шалимов похвалил «Спартак» за матч 28-го тура РПЛ

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение команды от «Спартака» (1:3) в 28-м туре РПЛ.

«Расстроены, конечно, мы поражением, но так сложился первый тайм. Голы с углового, со стандарта, конечно, ломают игру. Понятно, они дают преимущество сопернику, который начинает играть на просторе, а в этом «Спартак» силён. Усложнили себе сами жизнь.

«Спартак» остро сыграл впереди и, в принципе, забили почти все моменты, которые имели. У нас были удары из-за штрафной, но мы не попали. У нас семь ударов в первом тайме и ни одного в створ, хотя Железнов мог забить гол «в раздевалку», и мы могли повести себя чуть по-другому — разрыв был бы уже не три мяча, а два. Но в перерыве мы спокойно поговорили и подкорректировали игру.

Задача была «не развалиться» во втором тайме, а «развалиться» — это пропустить четвёртый мяч. А чтобы мы вернулись в игру, нам надо было забивать, и мы забили. Ещё Шатов у нас в штангу попал до гола. Сейчас важно обращать внимание на наше качество игры, и, конечно, нужен был результат. Я не скажу, что мы плохо играли.

«Спартак» — молодцы. Комплимент им. Наши ребята старались, но москвичи «выжали» всё, что могли, в первом тайме. Мы очень осложнили себе ситуацию после первого пропущенного мяча.

Мы бьёмся. У нас осталось две важнейшие игры, и в них всё решится. Надо сейчас восстановиться и готовиться к игре с «Рубином», который наш прямой конкурент. И ключевая игра будет, при любом раскладе, в Туле. Жесть ждёт нас в этих двух матчах», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Урала» на официальном сайте.