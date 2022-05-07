Сергей Семак прокомментировал будущее Артёма Дзюбы в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы в санкт-петербургском клубе.

«Есть порядок действий. Анонсирование любого события, происходящего в клубе, — это задача клуба. В ближайшее время всё разрешится. И все узнаем: кто остаётся, а кто уходит», — сказал Семак на пресс-конференции.

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Спартака». Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.



В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба сыграл в 26 матчах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.