Бруно Фукс: я хочу играть за ЦСКА. Мне нужно больше игрового времени

Защитник ЦСКА Бруно Фукс высказался по поводу своего будущего в армейском клубе.
«Останусь ли я в России на следующий сезон? Пока не знаю, но я хочу играть за ЦСКА. Я получаю удовольствие, находясь в этой команде. Мне нужно больше игрового времени, пока у меня его нет. Все проблемы со здоровьем уже позади, не знаю, когда начну выходить на поле», — приводит слова Фукса «Спорт-экспресс».
В нынешнем сезоне 22-летний бразильский защитник в десяти матчах чемпионата и Кубка России не отметился результативными действиями. Соглашение между Фуксом и ЦСКА истекает в 2025 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3 млн.
После 28 сыгранных туров в чемпионате России сезона-2021/2022 ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 47 очков.
- 8 мая 2022
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