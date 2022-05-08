Бруно Фукс: я хочу играть за ЦСКА. Мне нужно больше игрового времени

Защитник ЦСКА Бруно Фукс высказался по поводу своего будущего в армейском клубе.

«Останусь ли я в России на следующий сезон? Пока не знаю, но я хочу играть за ЦСКА. Я получаю удовольствие, находясь в этой команде. Мне нужно больше игрового времени, пока у меня его нет. Все проблемы со здоровьем уже позади, не знаю, когда начну выходить на поле», — приводит слова Фукса «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний бразильский защитник в десяти матчах чемпионата и Кубка России не отметился результативными действиями. Соглашение между Фуксом и ЦСКА истекает в 2025 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3 млн.

После 28 сыгранных туров в чемпионате России сезона-2021/2022 ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 47 очков.