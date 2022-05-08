«Ювентус» может подписать Неманью Матича из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, 33-летний серб принял решение присоединиться к итальянскому клубу по окончании сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне Неманья Матич сделал четыре результативных передачи в 32 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. 15 апреля футболист сообщил, что не станет продлевать контракт и уйдёт из клуба этим летом.

Неманья Матич провёл свой последний домашний матч за «Манчестер Юнайтед» в игре с «Брентфордом» (3:0). Сербский полузащитник вышел в той игре в стартовом составе, а после матча сделал круг почёта по «Олд Траффорд» и таким образом попрощался с болельщиками.

Вчера, 7 мая, в игре с «Брайтоном» (0:4) серб был заменён на 46-й минуте матча.