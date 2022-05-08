Поль Погба сделал выбор между «Ювентусом» и «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, чей контракт с английской командой истекает в конце нынешнего сезона, провёл переговоры с туринским «Ювентусом» о возвращении в клуб. Об этом сообщает Football Transfers.

По сведениям источника, 29-летний французский полузащитник предпочитает вернуться в Турин, нежели перейти во французский «ПСЖ», который также заинтересован в подписании игрока.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может подписать контракт с французом на правах свободного агента. При этом сам Погба заинтересован в сотрудничестве с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Ожидается, что «Манчестер Сити» может предложить форварду контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Погба провёл 20 матчей, в которых забил один гол и сделал девять результативных передач.