«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по пропущенным голам за один сезон АПЛ

«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по пропущенным голам за один сезон английской Премьер-лиги. За 37 матчей нынешнего сезона «красные дьяволы» пропустили 56 голов. При этом у «МЮ» есть ещё один матч до конца нынешнего розыгрыша АПЛ, чтобы увеличить свой антирекорд.

До этого худший показатель манкунианцев был зафиксирован в сезоне-2018/2019 – тогда они пропустили 54 гола.

Напомним, в предыдущем матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил на выезде клубу «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:4).

После 37 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Красные дьяволы» набрали 58 очков. В последнем, 38-м туре АПЛ манкунианцы на выезде сыграют с «Кристал Пэлас».