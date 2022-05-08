Булыкин: «Рубин» так плох, что у команды мало шансов уехать из Москвы с очками
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники встретятся с казанским «Рубином». Игра пройдёт сегодня, 8 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
«Локомотив» играет дома. Учитывая, что много кто дышит им в спину, железнодорожникам надо обязательно обыгрывать «Рубин», чтобы не опуститься ниже. Я думаю, что сегодня «Локомотив» приложит все силы, чтобы одержать победу.
«Рубин» настолько плох, что у них будет очень мало шансов уехать из Москвы с очками. Если они сегодня проиграют – это никого не удивит. Но такая команда, как «Рубин», не должна вылетать из Премьер-Лиги», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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