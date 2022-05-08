Шварц призвал болельщиков поддержать «Динамо» на стадионе в матче 1/2 финала Кубка России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц призвал болельщиков поддержать команду на стадионе в матче 1/2 финала Кубка России с «Аланией».
«Приходите на стадион. Помогите нам победить и выйти в финал Кубка! Именно в такие моменты, когда у нас на поле объективно не всё получается, нам особенно важна поддержка наших фанатов. Поэтому мы особенно рады, что в полуфинале играем дома. Это означает, что огромное количество болельщиков придёт на стадион и будет на нашей стороне.
Я готов обратиться к каждому из вас: приходите и поддержите нас на арене. Мы очень хотим попасть в финал и знаем, что наши особенные, наши любимые болельщики способны внести в это свой вклад. Будет очень здорово добиться этого исторического результата вместе. Ведь мы с вами – единое целое, одна команда! И ещё. Приводите на матч своих друзей. Тогда на стадионе будет ещё громче и нам удастся создать на стадионе атмосферу, которая соответствует значимости этой важнейшей для нас игры!» — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
- 8 мая 2022
-
15:53
-
15:41
-
15:33
-
15:30
-
15:28
-
15:12
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:50
-
14:47
-
14:45
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
13:58
-
13:55
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:26
-
13:13
-
13:09
-
13:04
-
13:01
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:41
-
12:28