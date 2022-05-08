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Шварц призвал болельщиков поддержать «Динамо» на стадионе в матче 1/2 финала Кубка России

Шварц призвал болельщиков поддержать «Динамо» на стадионе в матче 1/2 финала Кубка России
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц призвал болельщиков поддержать команду на стадионе в матче 1/2 финала Кубка России с «Аланией».

«Приходите на стадион. Помогите нам победить и выйти в финал Кубка! Именно в такие моменты, когда у нас на поле объективно не всё получается, нам особенно важна поддержка наших фанатов. Поэтому мы особенно рады, что в полуфинале играем дома. Это означает, что огромное количество болельщиков придёт на стадион и будет на нашей стороне.

Я готов обратиться к каждому из вас: приходите и поддержите нас на арене. Мы очень хотим попасть в финал и знаем, что наши особенные, наши любимые болельщики способны внести в это свой вклад. Будет очень здорово добиться этого исторического результата вместе. Ведь мы с вами – единое целое, одна команда! И ещё. Приводите на матч своих друзей. Тогда на стадионе будет ещё громче и нам удастся создать на стадионе атмосферу, которая соответствует значимости этой важнейшей для нас игры!» — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

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