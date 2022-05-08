Сандро Шварц объяснил ухудшение результатов «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об ухудшении результатов московского клуба.
«Мы сами, как никто другой, злимся на себя из-за этих поражений. Но надо понимать, что у нас молодая команда и подобные кратковременные ухудшения результатов иногда могут происходить как часть процесса развития и роста команды. Мы постоянно предъявляем себе высокие требования, принимаем любую справедливую критику и разбираемся в том, что случилось. Однако сейчас впереди важнейшие матчи. И всем нам нужно сконцентрироваться не на самокопании, а именно на этих играх, и смотреть только вперёд. Ведь всё по-прежнему в наших руках. Финиш сезона – самые важные недели для всех нас», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
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